Fairy, inovatif ürünleri ile bulaşık yıkarken oluşan karbon ayak izini azaltmaya odaklandı

Su ve Enerji Tasarrufu Sağlayan Ürünler



Fairy yaşam döngüsü üzerinde yapılan araştırmalar elde yıkamada karbon ayak izini azaltmanın yolunun suyun ısısına müdahale etmekten geçtiğini kanıtlıyor. Bu nedenle Fairy’nin önerisi, “soğuk suya geçmek”. Tüketicilerin suyun ısısını 23 derece santigrada düşürmesiyle %50’ye kadar enerji tasarrufu sağlamak ve karbon ayak izini %60’a varan oranlarda azaltmak mümkün hale geliyor.



Makinede bulaşık yıkarken karbon ayak izini azaltmak içinse Fairy, ön yıkamadan vazgeçilerek kısa programa geçilmesini öneriyor. Çünkü bulaşık makinesini normal program yerine kısa programda çalıştırmak su ve enerjiden tasarrufun yanı sıra karbon ayak izini ortalama %33 azaltıyor.



Türkiye’nin %74’ü 60° ve Üzeri Sıcaklıkta Yıkama Yapıyor



Türkiye’de makinede haftada ortalama 5 kez, elde ise her gün 2 kez bulaşık yıkanıyor. Üstelik Fairy’nin yaptığı Bulaşık Makinesi Kullanımı ve Alışkanlıkları Araştırması, tüketicilerin yüzde 74'ünün 60° veya daha yüksek sıcaklıkta yıkama yaptığını, yüzde 71’inin ise bulaşıkları makineye koymadan suda bekletmek, suyla ovalamak, durulamak veya fırçalamak gibi ön yıkama işlemleri yaptığını gösteriyor.



Tüketicilere sunduğu inovasyonlarla üstün temizlik ve daha az çevresel etki sağlayan Fairy, zorlu yemek kirlerinde en iyi performansa sahip Soğuk Suda Bile Etkili ürünleriyle bulaşık sürecini daha kolay ve sürdürülebilir hale getiriyor. Ön yıkama yapmaktan vazgeçemeyen tüketiciler içinse Fairy Power Sprey ile sürdürülebilir bir çözüm sunuyor. İlk kez Türkiye’de pazara sunulan Fairy Power Sprey, bulaşıkları elde yıkamadan ya da makineye yerleştirmeden önce ovalamaya ve suda bekletmeye gerek bırakmadan yağları hızla ve zahmetsizce çözerek, güçlü bir ön yıkama etkisi yaratıyor.



Fairy, ön yıkama yapmaya, sudan geçirmeye veya ovalamaya gerek olmadan kusursuz temizlik sağlayan ürünleri ile enerji, su, zaman tasarrufuna katkıda bulunuyor. Bu sayede bulaşık yıkama sürecinden kaynaklanan karbon ayak izini azaltıyor.



Hem Çevre Hem Bütçe Dostu



Tüketicileri elde yıkama yaparken “Düşük Isıda Yıkamaya” ve “Ön Yıkama Yapmayı” bırakarak bulaşık makinesinde normal programdan “Kısa Programa Geçmeye” teşvik eden Fairy, çevreyi korumanın yanı sıra aile bütçesine de katkıda bulunuyor. Fairy ile bulaşıklarda kısa programa geçildiğinde elektrik faturalarında paket başına 165 TL, bulaşıklar soğuk suda yıkandığında ise yılda 300 TL’ye varan enerji tasarrufu sağlanıyor.



Fairy, genel yaşan döngüsü etkilerini değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının parçası olarak paketleme, imalat, üretim ve tedarik zincirlerimizde yenilikler yapmaya devam ediyor. Bu çalışmalar, P&G'nin 2030 sürdürülebilirlik hedefleri ile 2040 yılına kadar net sıfıra ulaşma hedefine katkıda bulunuyor.