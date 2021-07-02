Faizsiz konut şirketlerine para yatıranların durumu ne olacak?

BDDK, faizsiz konut alanında faaliyet gösteren şirketlerle ilgili önemli bir karar aldı. Sabah saatlerinde yaptığı bir açıklama ile 21 şirketin tasfiye edildiğini duyuran BDDK, daha sonra da kalan 14 şirketten 8'ini de iradi tasfiyeye yönlendirdiğini açıkladı. Böylece sistemde 6 şirket kalmış oldu.

BDDK'nın yaptığı denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.



İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

"TASARRUFLARINI BU ŞİRKETLERE YATIRMIŞ OLANLAR MAĞDUR EDİLMEYECEK"



Konuya ilişkin TRT Haber'e açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, BDDK'nın bu adımla Çiftlik Bank'ta olduğu gibi mağduriyetler yaşanmaması için erken adım attığına dikkat çekti, faizsiz konut şirketlerinin denetimiyle ilgili yeni sistemi anlattı.



Şener'in verdiği bilgiye göre, şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak. Vatandaşların hak ve menfaatleri korunacak. Tasarruflarını bu şirketlere yatırmış olanlar mağdur edilmeyecek.



Artık bu şirketlerin devlet takibinde olacağını belirten Prof. Dr. Sefer Şener, "Vatandaşlar bundan sonraki süreçte gidip para yatırdığı ev, araba almaya çalıştığı ya da tasarrufunu ettiği şirketlerin devlet tarafından görüntülendiğini, devlet tarafından desteklendiğini ve bunların sigortalandığını görmüş olacak" diye konuştu.



"SİSTEM DAHA DA GENİŞLEYECEK"



Şener, "BDDK şirketin yönetimini de devralıyor. Bir komisyon oluşturuluyor bu komisyon orada kimin neyi varsa herhangi bir şekilde mağduriyetleri yaşamadan bunları karşılamaya yöneldi" dedi.



Yeni denetim sistemiyle şirketlerin sahipleri, sermaye ve mal varlıklarıyla sorumlu olacağını söyleyen Şener, "Türkiye'de bu faaliyetleri yıllardır sürdüren yüzlerce şirket daha var. Bu sistem yüz binlerce kişiyi kapsayacak şekilde daha da genişleyecek" diye konuştu.