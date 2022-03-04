Fason üreticileri tek platformda bir araya getirdi

Tekmaksan’ın grup şirketi olan Parkurda.com'un Proje ve Pazarlama Müdürü Berna Şikel, dijitalin sunduğu olanakları hem ülke ekonomisi hem de küçük üreticiler için avantaja çevirdiklerini söyledi.



Şikel, “Türkiye güçlü bir sanayi altyapısına sahip. Fakat ülke çapında tüm üretici ve sanayicileri buluşturarak büyük bir ekosistem oluşturmadıkça, birlikte büyümek neredeyse imkansız hale geliyor. Parkurda.com ise Türkiye’yi büyük bir dijital fabrikaya dönüştürüyor ve fason üreticiler başta olmak üzere sanayide bulunan tüm firmaların hem aynı platform üzerinden benzer iş modelleriyle çalışmalarına, hem de işbirliği yapmalarına olanak tanıyor. Şirketlerin bu noktada teknolojiye bakış açılarını değiştirmeleri ve dijital çağa uyum sağlayarak birlikte hareket etmeye başlamaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“İşverenler fason üretici bulamıyor”



Dijital platformları aracılığıyla küçük üreticilerle ihtiyacı olan sanayi firmalarını bir araya getirdiklerini aktaran Şikel, platformlarının iş modellerini şu sözlerle anlattı:



“Türkiye’de en çok rastladığımız problemlerden biri fason işveren şirketlerin aradıkları yetkinliklere sahip firmaları tanımıyor olması. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak işverenle üreten arasındaki iletişim ağını Parkurda.com ile oluşturduk. Bu sayede şirketler hem iş modellerine uygun firmalarla iletişime geçebiliyor, hem de dijital kanallar aracılığıyla iş ağlarını büyütüyor. Üretim kabiliyetleri ve yeterli teknolojiye sahip olanlarla ihtiyaç sahipleri platformumuz aracılığıyla bir araya geliyor.”

Firmalar hem işbirliği hem de piyasa takibi yapıyor



İş süreçlerinde başarıya ulaşmak ve istikrarlı bir ivme yakalamak için yeni işbirlikleri yapmanın yeterli olmayacağını aktaran Berna Şikel, “Şirketlerin iş hacmi dijital platformlarla artarken, başarıyı istikrara kavuşturmak için iş süreçlerini doğru yönetmek bir o kadar şart oluyor. Biz bu noktada hem fason üreticilerin hem de üretim yaptıran şirketlerin tedarik havuzunu genişletmesine imkan tanırken, piyasa araştırması, maliyet karşılaştırması yapma ve tüm iş süreçlerini tek bir merkezden yönetme gibi ayrıcalıklar sunuyoruz. Firmalar bu sayede yeni ortaklıklara imza atmanın yanı sıra zaman ve maliyetten de tasarruf ediyor. Üstelik elde ettiği araştırma bulgularıyla da bir sonraki adımını kolaylıkla planlayabiliyor" dedi.



Fason üreticiler sürdürebilir iş modelleri geliştiriyor



Fason üreticilerle sektör temsilcilerini bir araya getiren platformun yalnızca iş hacmini artırmakla kalmayıp, sürdürebilir iş modeli yarattığına da dikkat çeken Berna Şikel, “Dünyamızın geleceğine dair tartışmaların sıklıkla gündemde yer almasıyla birlikte iş dünyasından birçok şirket sürdürebilirlik çalışmalarına hız kazandırdı. Parkurda.com olarak platformumuzda bulunan şirketlere bu alanda da yol haritası oluşturuyor ve kapasitelerinin tümünü değerlendirebilecekleri sürdürebilir iş modelleri geliştiriyoruz. Şirketler bu sayede yeni CNC makine yatırımları yapmaya gerek duymuyor. Çünkü sadece tek bir iş için yeni bir makine alıp, bir organizasyonel yapıyı elden geçirmeleri gerekirken, platformumuzda kapasiteyle çalışan firmalara iş yönlendirmiş oluyorlar. Bu sayede işbirliklerini hem sosyal sorumluluk hem de sürdürebilirlik projesine dönüştürüyorlar” açıklamalarında bulundu.



“2023’te global pazara açılacağız”



Tüm firmaları ihracatçı yapma arzusuyla ilerlediklerini anlatan Şikel, Türkiye’nin daha çok küçük işletmelerden oluştuğunun farkındalığıyla hareket ederek, bu işletmeleri birleştirip ölçek ekonomisine uygun bir güç haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Şikel, “2023’te hayata geçireceğimiz projeyle, tüm talaşlı imalatçıları tek bir platformda buluşturmayı ve 40 bin sanayiciye ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu sayede Türkiye’nin talaşlı imalat sanayisi e-B2B görüşmelerle yabancı sanayicilerden iş alabilecek. Yine aynı dönemde platformumuzu yurt dışında da yayına alarak Avrupa ve ABD’deki işverenlerle birlikte ülkemiz ekonomisininin döviz girdisini daha da artıracağız. Tekmaksan olarak sektörler arasında sinerji yaratmaktan ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.”