FAST'te limit 2 bin liraya yükseltildi

EFT ve havale ücreti ödenmeden 24 saat para transferi imkanı tanıyan FAST Sisteminde limit bugün itibarıyla 2000 liraya yükseltildi.

ntv.com.tr 04.08.2021 - 10:41

FAST'te limit 2 bin liraya yükseltildi

İlişkili Haberler

FAST'te limit yükseliyor

FAST'te limit yükseliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitinin bugün itibarıyla 2000 TL'ye yükseltti.

FAST NASIL ÇALIŞIYOR?

FAST, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAST sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor.

25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...