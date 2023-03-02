FED 2023 toplantı tarihleri: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Mart ayına girilmesiyle birlikte 2023 FED toplantı tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda bu ay gerçekleşecek kritik görüşme sonrası FED Başkanı Jerome Powell açıklamalarda bulunacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte 2023 FED toplantı tarihleri...

FED 2023 toplantı tarihleri: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Son olarak şubat ayının ilk haftasında yapılan FED toplantısında banka faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti.

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

FED 2023 toplantı tarihleri: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 1

POWELL'IN MESAJI

Başkanı Powell, katıldığı bir etkinlikte para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dezenflasyonist sürecin biraz zaman alacağına işaret eden Powell, verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmalarının gerekebileceğini söylemişti.

FED 2023 toplantı tarihleri: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? - 2

FED'İN 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ DİĞER TOPLANTILAR

2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...