FED 2023 toplantı tarihleri: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Son olarak şubat ayının ilk haftasında yapılan FED toplantısında banka faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltmişti.
ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.
POWELL'IN FAİZ MESAJI
Fed Başkanı Powell, katıldığı bir etkinlikte para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dezenflasyonist sürecin biraz zaman alacağına işaret eden Powell, verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmalarının gerekebileceğini söylemişti.
FED'İN 2023 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ DİĞER TOPLANTILAR
2-3 Mayıs 2023
13-14 Haziran 2023
25-26 Temmuz 2023
19-20 Eylül 2023
31 Ekim – 1 Kasım 2023
12-13 Aralık 2023
30-31 Ocak 2024