FED 2023 toplantı tarihleri: FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

POWELL'IN FAİZ MESAJI



Fed Başkanı Powell, katıldığı bir etkinlikte para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dezenflasyonist sürecin biraz zaman alacağına işaret eden Powell, verilerin beklenenden daha güçlü gelmeye devam etmesi halinde faiz oranlarını daha fazla artırmalarının gerekebileceğini söylemişti.



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