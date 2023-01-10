FED Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak?

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.



ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, piyasalarda fiyatlamaları da zorlaştırmayı sürdürüyor.



POWELL'IN KONUŞMASI SAAT KAÇTA?



Perşembe günü ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların kararsız kaldıkları görülürken, Powell'ın bugün İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.



FED Başkanı Jerome Powell'ın saat 17.00'da açıklama yapması bekleniyor.

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE?



Analistler, ülkede açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin yatırımcıların enflasyon konusundaki kararsızlığını desteklediğini ifade ederek, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda yön arayışınının etkili olmasına neden olduğunu belirtti.