FED Başkanı Jerome Powell ne zaman, saat kaçta konuşacak? Gözler Powell'ın konuşmasında

Dün, ABD'de açıklanan enflasyon verileri beklentilere paralel gerçekleşse de, verinin alt kalemlerinden alınan sinyallerin Fed'in enflasyonla mücadelesini öngörülenden daha uzun sürede tamamlayabileceği endişesini destekledi.

TAHVİL PİYASALARINDA SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR



Söz konusu endişelerin ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin belirsizliklerle birleşmesi risk iştahını törpülerken, tahvil piyasalarında da satış baskısı devam ediyor.



Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,36'ya kadar gerilese de, günü yüzde 4,45'ten tamamlarken, yeni günde de yüzde 4,48 ile 1 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviye çıktı. Öte yandan, dolar endeksi yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda 106,7 ile yaklaşık 1 yılın zirvesine çıktı.



Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında ise düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda 2 bin 558 dolardan alıcı buluyor.

GÖZLER POWELL'DA



Öte yandan, bugün Powell'ın açıklamalarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 83 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz indireceği öngörülüyor.



Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, açıklanan verilerin enflasyondaki aşağı yönlü seyri doğruladığını belirtti.



ABD'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması saat 23.00'da başlayacak.

