Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması ne zaman, saat kaçta?

Fed Başkanı Powell'ın 13-14 Aralık'taki kritik faiz kararı öncesinde Brookings Enstitüsü'nün Washington'da düzenleyeceği etkinlikte konuşması bekleniyor.Powell saat 21.30'de basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.



Küresel piyasalar Powell'ın konuşmasına odaklandı



Dünya genelinde artan resesyon baskıları varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, küresel bazda önemli merkez bankalarının yaklaşan para politikası kararlarına yönelik beklentiler yakından takip ediliyor.



Fed yetkililerinin çoğunluğu son haftalarda yaptıkları sözle yönlendirmelerde ultra şahin adımların yavaşlayabileceği sinyalini verirken, bugün Powell'ın ekonomi ve iş gücü piyasasına ilişkin açıklamalarının piyasa beklentilerini netleştirebileceği öngörülüyor.



Resesyon fiyatlamalarının oldukça güçlendiği ülkede üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), ADP özel sektör istihdamı ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin ekonominin gidişatı üzerine vereceği sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği tahmin ediliyor.



Bugünkü veri ve açıklamalar öncesinde para piyasalarında Fed'in aralıktaki toplantıda yüzde 68 ihtimalle 50, yüzde 32 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanıyor.



Çin'in "sıfır Kovid-19" politikasını terk edeceğine yönelik güçlenen beklentiler ve ABD'de dün açıklanan petrol stoklarının beklenenden fazla azalması ise petrol fiyatlarını destekliyor.



Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2 değer kazanmasının ardından yeni günde yüzde 0,3 artışla 84,8 dolardan işlem görüyor.



Dün teknoloji hisselerinde düşüş eğiliminin öne çıkmasıyla New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, S&P 500 yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Dow Jones endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.



Avrupa'da enflasyon bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken, dün Almanya'da açıklanan enflasyon verileri uzun süre sonra enflasyonun yavaşladığına işaret etti.



Buna göre ülkede sanayi üretimi aylık yüzde 2,6 azalarak beklentilerin altında kaldı. Japonya'da konut başlangıçları da yıllık yüzde 1,8 azaldı.



Çin'de açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) imalat sanayisinde 48'e, hizmet sektöründe 46,7'ye indi.



Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay seyretti.



Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,8 yükselerek 4.962,48 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.988,20 puana taşıdı.



Dolar/TL dün yatay seyirle 18,6369'dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6390'dan işlem görüyor.



Bugün yurt içinde gözler üçüncü çeyrek büyüme verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyümesini bekliyor.



Analistler, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin öne çıktığını belirterek, Powell'ın açıklamalarıyla Çin'deki protestolara ilişkin haber akşının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu olduğunu aktaran analistler, 4.950 ve 4.900 puanın destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, 3. çeyrek GSYH



11.55 Almanya, kasım ayı işsizlik oranı



13.00 Avro Bölgesi, kasım ayı TÜFE



16.15 ABD, kasım ayı ADP özel sektör istihdamı



16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH



16.30 ABD, ekim ayı dış ticaret dengesi



18.00 ABD, ekim ayı bekleyen konut satışları ve JOLTS açık iş sayısı



18.00 ABD, kasım ayı Chicago PMI



21.30 ABD, Fed Başkanı Powell’ın Konuşması



22.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu