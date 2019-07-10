Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu ABD'de piyasaları etkiliyor. Powell'ın Çarşamba günkü Kongre konuşması öncesinde yayınlanan sunumunda Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) Haziran toplantısından bu yana "belirsizliklerin görünümü olumsuz etkilemeyi sürdürdüğü" belirtildi.



Konuşma metninde ticaret ve küresel büyüme görünümüne ilişkin belirsizliklere dikkat çeken Powell, Haziran toplantısında birçok politika yapıcının bir miktar daha geniş para politikası için uygun ortam gördüğünün altını çizdi.

DOLAR KURU POWELL İLE GEVŞEDİ

Bu açıklamaların medyada yer bulması üzerine dolar endeksi düşüşe geçti. Türkiye saati ile 15.30'da 97,552 olan dolar endeksi 16.00'da 97,187'ye kadar geri çekildi.

Türkiye'de de dolar/TL kuru 5,7290'dan 5,7040'a çekildi.



GÜÇLÜ İSTİHDAM VURGUSU

Fed Başkanı, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Paneli öncesinde yayınlanan konuşma metninde temel görünümün güçlü büyümeyi ve güçlü istihdam piyasasını işaret ettiğini belirtti.



Ekonominin yılın ilk yarısında iyi performans gösterdiği kaydeden Powell, işgücü piyasasının sağlıklı olduğunu vurguladı. Harcamaların gücünü koruduğunu ifade eden Fed Başkanı, bununla birlikte ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte ılımlılaşmış olabileceği söyledi.



Powell, yatırımların ticaret endişeleri nedeniyle belirgin bir şekilde yavaşladığına dikkat çekerken, enflasyonist baskının zayıf seyrini koruduğunun altını çizdi.



Konut ve imalat sektörlerinin ikinci çeyrekte yeniden gerilemiş göründüğünü ifade eden Powell, zayıf enflasyonun daha kalıcı olabileceği riskini işaret etti.



Ayrıca Fed Başkanı, Kongre'nin Fed'e önemli ölçüde bağımsızlık tanıdığını belirtti.

PİYASALARDA YÖN NE OLACAK