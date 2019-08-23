Fed Başkanı Jerome Powell, Kansas City Fed'in düzenlediği Jackson Hole zirvesindeki sunumunda ABD ekonomisi ve para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Powell yaptığı konuşmada, politika yapıcıların enflasyonu yüzde 2,0 düzeyinde tutabilmek için büyümeyi desteklemeye yönelik adımlar atacaklarını söyledi.



Powell, Çin'in ithalata yönelik yeni vergilerini, özellikle Almanya ve Çin'de olmak üzere küresel yavaşlamaya dair daha fazla kanıtı ve artan anlaşmasız Brexit ihtimali, Hong Kong'da yükselen tansiyon gibi jeopolitik gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

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Küresel riskleri işaret eden Powell, "Hem sakin hem de kriz durumlarında kullandığımız para politikası araçlarını inceleyerek, elimizdeki araçları genişletip genişletmeme kararı alacağız” dedi.

TRUMP: ALIŞILDIĞI GİBİ FED HİÇBİR ŞEY YAPMADI



ABD Başkanı Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Alışıldığı gibi Fed hiçbir şey yapmadı" ifadesini kullandı.



Trump, "Yaptıklarımı bilmeden ya da sormadan konuşabilmeleri inanılmaz ki bu yakında açıklanacak. Çok güçlü bir dolara ve zayıf bir Fed'e sahibiz. İkisiyle de zekice çalışacağım ve Amerika harika olacak. Tek sorum şu, "Bizim büyük düşmanımız Jay Powell mı yoksa Başkan Xi mi?

....all deliveries of Fentanyl from China (or anywhere else!). Fentanyl kills 100,000 Americans a year. President Xi said this would stop - it didn’t. Our Economy, because of our gains in the last 2 1/2 years, is MUCH larger than that of China. We will keep it that way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

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