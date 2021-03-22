Fed Başkanı Powell'dan dijital para açıklaması

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir panelde panelde merkezi dijital paralarda ABD Kongresi'nin onayı olmadan hareket etmeyeceklerini belirtti.

Reuters 22.03.2021 - 17:35

Fed Başkanı Powell'dan dijital para açıklaması

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Fed Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Takas ve Ödemeler Bankası (BIS) tarafından düzenlenen etkinlikte dijital para birimlerini ele aldı.

Powell konuşmasında, Fed'in merkezi dijital para birimi projesiyle ilgili karar aşamasında olmadığını söyledi.

"Dijital bir doların muhtemelen büyük sonuçları olur" diyen Powell, merkezi dijital paralarda Fed'in öncü olması gerekmediğini belirtti.

Merkezi dijital paraların çeşitli faydalar sunduğunu fakat önemli bir risk de barındırdığını dile getiren Powell, ABD Kongresi'nin onayı olmadan merkezi dijital para projesinde ilerlemeyeceklerini ifade etti.

Powell, kripto varlıkların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğuna da değindi.

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