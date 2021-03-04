Fed Başkanı Powell'dan "mevcut politika duruşumuz uygun" mesajı

Powell, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen video konferans etkinliğinde ABD ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Fed'in maksimum istihdam ve ortalama yüzde 2 enflasyon hedeflerinden hala çok uzakta olduğunu yineleyen Powell, bankanın mevcut faiz oranlarını koruyacağını ve istihdam ile enflasyon hedeflerinde önemli bir ilerleme kaydedilene kadar varlık alımlarına devam edeceğini söyledi.



ENFLASYONDA GEÇİCİ BİR ARTIŞ GÖRÜLEBİLİR



Powell, maksimum istihdam hedefine ulaşmanın biraz zaman alacağını belirterek, bu hedefe 2021'de ulaşmanın olası olmadığını dile getirdi.



Ekonomideki toparlanmayla ise enflasyonda geçici bir artış görülebileceğini belirten Powell, "Ekonomi toparlanırken, enflasyonun baz etkileriyle yükselmesini bekliyoruz. Bu, fiyatlar üzerinde biraz yukarı yönlü baskı yaratabilir." dedi.



Powell, enflasyonda geçici bir artış görülmesi halinde "sabırlı" olacaklarını kaydetti.



TAHVİL FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ "DİKKAT ÇEKİCİ"



Tahvil faizlerindeki artışın ise "dikkatini çeken bir şey olduğunu" belirten Powell, "Piyasalardaki düzensiz koşullar veya hedeflerimize ulaşmamızı tehdit eden finansal koşullardaki sürekli sıkılaşma endişe duymama sebep oluyor." değerlendirmesinde bulundu.



Powell, bankanın tek bir ölçü yerine geniş yelpazede finansal koşullara baktığının altını çizdi.



Fed'in hedefleri doğrultusunda çok fazla ilerleme sağlamış durumda olmadığına işaret eden Powell, "Mevcut politika duruşumuz uygun." ifadesini kullandı.



Powell'ın mesajlarının ardından ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,55 seviyelerine yükseldi.