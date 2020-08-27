Fed Başkanı Powell: Fed ortalama yüzde 2 enflasyon hedefleyecek

Jackson Hole sempozyumunda konuşan Fed Başkanı Powell, bankanın hedefinin ortalama yüzde 2 enflasyon olduğunu ancak hedefi geçmesine izin verilebileceğini söyledi.

Powell, enflasyonun yüzde 2 hedefi ile tutarlı seviyelerin üzerine çıkması durumunda Fed'in "harekete geçmekten çekinmeyeceğini" söyledi ve "geniş ve kapsayıcı" istihdama önem verileceğini vurguladı.



Powell, son politika değişikliğinin, daha düşük tahmin edilen ekonomik büyümenin yanı sıra sürekli düşük faiz ve enflasyon oranı da dahil olmak üzere ülke ekonomisindeki "temel değişikliklerden" kaynaklandığını açıkladı.



Powell, uzun vadeli büyüme oranına ilişkin değerlendirmelerin ve faiz oranlarının, kısmen nüfus artışı nedeniyle dünya genelinde düştüğünü söyledi.



"Fed'in bu nedenle ekonomik krizde ekonomiyi desteklemek için daha az alanı var" diyen Powell, krizin ardından, bir süredir görülen en iyi işgücü piyasasının geliştiğini ancak güçlü enflasyonu tetiklemediğini belirtti.



Powell, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin enflasyonu beklenenden daha fazla düşürmüş olabileceğini söyledi ve ekledi;

"Sürekli olarak düşük enflasyon bir 'endişe kaynağı'dır. Ekonomi için ciddi bir riske ve her zamankinden daha düşük enflasyon beklentilerinin 'ters döngüsüne' neden olabilir. Bu, bir düşüş döneminde faiz oranlarının düşürülmesi için daha az alan sağlayacaktır."

Enflasyon beklentilerinin ters döngüye girmesinin üstesinden gelmenin çok zor olabileceğini belirten Powell, Fed'in bunu engellemek istediğini belirtti.



Powell, ateş gücünün tükenme riskine karşı koymak için tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını ve geçmişte olduğu gibi güçlü bir iş piyasasının enflasyonda bir artış olmadan sürdürülebileceğini ifade etti.



Powell ayrıca Fed'in tüm Amerikalılar için mümkün olduğu kadar güçlü bir işgücü piyasası ve zaman içinde istikrarlı bir enflasyon oluşturmaya odaklanacağını ekledi.



Powell, yeni politikanın şeffaflık ve hesap verebilirliği "agresif bir şekilde araştırmaya" yönelik geniş bir programın parçası olduğunu belirtti.



Powell, yeni yaklaşım merkez bankaları arasında yeni olmadığını ancak Fed'in siyasi bir savaşla karşı karşıya olduğu anlamına geldiğini ekledi.

"ENFLASYONUN PEŞİNE DÜŞÜLMEZ, DAHA SONRA TELAFİ EDİLİR"



Powell, Covid-19 salgının kontrol altında tutulduğu durumda Fed'in ekonominin iyileşmesine yardımcı olabileceğini söyledi.



En çok etkilenen sektörlerdeki işçileri desteklenmesi gereğine işaret eden Powell, toparlanmada çeşitli duraksamalar olabileceğini ancak istihdamın en az birkaç yıl daha düşük düzeyde olabileceğini ifade etti.



Yeni ortalama enflasyon hedefi stratejisinde kamu ile iletişim halinde olmanın çok önemli olduğunu söyleyen Powell, kalıcı veya uzun süreli değil, ılımlı aşmaların hedeflendiğini söyledi ve bunun formüle dayalı bir yaklaşım olmadığını belirterek "Enflasyonun peşine düşülmez, daha sonra telafi edilir" dedi.

