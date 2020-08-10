Fed büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl stres testinden geçen büyük bankalar için sermaye gereksinim oranlarını duyurdu.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 17:28

Fed büyük bankalar için sermaye gereksinimlerini açıkladı

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Fed'den yapılan açıklamada, toplam varlıkları 100 milyar dolardan fazla olan bankalar için belirlenen sermaye oranlarının 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. 

Asgari sermaye gereksiniminin yüzde 4,5 olduğunun belirtildiği açıklamada, stres sermaye tamponunun ise en az yüzde 2,5 olduğu kaydedildi. 

Fed'in stres testinin ardından belirlediği oranlara göre, Goldman Sachs yüzde 13,7 ile sermaye gereksinim oranı en yüksek banka oldu.

Goldman Sachs'ı yüzde 13,4 ile Morgan Stanley izledi. 

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