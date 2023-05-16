FED faiz kararı ne zaman? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı FED faiz kararı toplantısı, dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in haziran ayı kararı bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam kritik faiz kararı açıklanacak.



NİSAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.