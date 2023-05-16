FED faiz kararı ne zaman? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Son olarak nisan ayında faiz artışı gerçekleştiren FED'in, haziran ayında açıklayacağı Para Politikası Kurulu faiz kararı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı FED faiz kararı toplantısı, dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in haziran ayı kararı bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

NİSAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD () faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti.

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