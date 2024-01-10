FED faiz kararı ne zaman? 2024 ocak ayı PPK faiz kararı için gözler FED'de

Ocak ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. 2023 yılının son faiz kararında, FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. 2024 yılının ilk faiz kararı öncesi ise beklenti merak ediliyor. İşte ayrıntılar.



2024 OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.



Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Fed'in küresel bazda söz konusu adımlara öncülük edeceği tahmin edilirken, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerine karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda ilk faiz indirimi için mart ayı öne çıkmaya devam ediyor.



Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alıcılı seyri desteklemeyi sürdürürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,88 ile temmuzdan bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor.