FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 16:50 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 17:29
ABD Merkez Bankası, en son toplantısını 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmişti.
2022 yılında 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklayan Fed, yılın ilk toplantısını ocak ayının son günlerinde gerçekleştirecek.
FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
2022 yılının ilk Fed toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak.
İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.