FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2022 yılının ilk Fed faiz kararı toplantısının tarihleri belli oldu. Gözler ocak ayı içerisinde açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Peki Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

Haberler - ntv.com.tr 21.01.2022 - 16:50 | Son Güncelleme : 21.01.2022 - 17:29

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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ABD , en son toplantısını 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmişti.

2022 yılında 3 kez faiz artırımına gideceğini açıklayan , yılın ilk toplantısını ocak ayının son günlerinde gerçekleştirecek.

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2022 yılının ilk Fed toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak.

İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurmuştu.


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