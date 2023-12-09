FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED aralık ayı faiz kararı toplantısı)

Aralık ayı FED faiz kararı, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Dolar, altın, gümüş, borsa ve kripto para gibi birçok yatırım aracını etkileyen FED faiz kararı öncesinde, aralık ayı verilerinin ne yönde olacağı araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman?



ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.



Orta Doğu'dan gelen haber akışı da varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, dün yaptığı açıklamada, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtti.



Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.



KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.



Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.