FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED aralık ayı PPK faiz kararı)

Aralık ayı FED faiz kararı, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. Geçtiğimiz kasım ayında faizi sabit tutan FED'in aralık ayında nasıl bir yön sergileyeceğiyle ilgili ekonomistlerin değerlendirmesi sürüyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



ARALIK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) aralık ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12-13 Aralık tarihlerinde yapılacak ve 13 Aralık akşamı saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.



KASIM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Banka böylece 2 toplantı üst üste faizi değiştirmedi.