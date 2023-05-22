FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı FED faiz kararı toplantısı, dolar, altın ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesinin ardından, haziran ayı faiz beklentisi araştırılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam kritik faiz kararı açıklanacak.



FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi, pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.



Powell, bankacılık sektöründeki gelişmelerin kredi koşullarının sıkılaşmasına katkıda bulunduğunu, faiz oranlarının normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini ifade etti.



Fed'in mevcut politikasını "kısıtlayıcı" olarak nitelendiren Powell, şimdiye kadarki sıkılaşmanın gecikmeli etkileri ve son bankacılık streslerinden kaynaklanan kredi sıkılaşmasının boyutu hakkında belirsizlikle karşı karşıya olduklarını aktardı.



Powell, bankanın gelecek kararlarının verilere ve gelişen görünüme bağlı alınacağını yineledi.

NİSAN AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5-5,25 aralığına yükseltti. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat