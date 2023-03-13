FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için geri sayım sürüyor. Piyasaları yakından takip eden yatırımcılar, ABD'de iflas eden bankaların ardından FED'in alacağı faiz kararını sorgulamaya başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı)

FED'in mart ayı politika faizi öncesinde analistlerin beklentisi merak ediliyor. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı için tarihler belli oldu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası (FED) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, toplantı tarihleri belli oldu.

Buna göre; FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED Başkanı Powell'ın 22 Mart akşamı saat 21.00'da şubat ayı FED faiz kararını açıklaması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED mart ayı PPK faiz kararı toplantısı) - 1

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

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