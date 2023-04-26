FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED nisan ayı PPK faiz toplantısı)

Nisan ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in, nisan ayında alacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz beklentisi ne yönde?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı açıklanacak.

NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, söz konusu veri akışının karışık sinyaller vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "ani duruş" endişelerinin de yeniden dillendirilmesine sebep olduğunu ifade etti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın bu faiz artışıyla "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.

