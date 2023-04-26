FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED nisan ayı PPK faiz toplantısı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı, piyasaları yakından takip eden binlerce yatırımcı tarafından sorgulanıyor. Nisan ayı faiz kararının ne yönde olacağını sorgulayan yatırımcılar, dolar, altın ve kripto paralarla ilgili yatırımlarını beklentiye göre şekillendirecek. Peki, nisan ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED nisan ayı PPK faiz toplantısı)

Nisan ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Mart ayında politika faizini 25 baz puan artıran FED'in, nisan ayında alacağı faiz kararı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı nisan ayında açıklanmayacak. Bir sonraki toplantı 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve 3 Mayıs akşamı kritik faiz kararı açıklanacak.

NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, söz konusu veri akışının karışık sinyaller vermeye devam ettiğine dikkati çekerek, bu durumun ülke ekonomisinde "ani duruş" endişelerinin de yeniden dillendirilmesine sebep olduğunu ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD 'nın () gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 77'ye inse de güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran analistler, Banka'nın bu faiz artışıyla "şahin" politikalarını sonlandıracağı öngörülerinin öne çıktığını kaydetti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 FED nisan ayı PPK faiz toplantısı) - 1

MART AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı faiz kararını açıkladı.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, yüzde 4,75-5.00 aralığına yükseltti.

Son artışla birlikte banka, politika faizini 2007'den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

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