FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 ocak ayı FED faiz kararı)

FED para politikası faiz toplantısı tarihi sorgulanmaya devam ediyor. Küresel piyasaları yakından ilgilendiren FED toplantısının ocak ayında alacağı karar merak ediliyor. FED faizi aralık ayında 50 baz puan artırarak art arda 7. kez faiz yükseltmişti. Peki, FED ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED, 2023 yılının ilk faiz toplantısını 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapacak. Kararın ardından FED Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı açıklama yapması bekleniyor.



PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Analistler, tutanaklardaki olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini kaydederek, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.



2022 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



Fed, yılın son toplantısında faizi 50 baz puan artırdı. Art arda 7. kez faiz artıran Fed, politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığına çıkardı.



Fed Başkanı Powell, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Gelecek toplantıda daha yavaş bir faiz artırımına gitmek mantıklı görünüyor" açıklamasında bulundu.