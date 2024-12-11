FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED aralık ayı PPK faiz kararı)

2024 aralık ayı FED faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. FED açıkladığı son 2 faiz kararında 75 baz puanlık indirime gitmişti. FED'in aralık ayında alacağı faiz kararıyla ilgili ise ekonomistler beklentilerini açıkladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.



ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor.



Buna göre, bankanın bu ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.