FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım sürmeye devam ediyor. FED, temmuz ayında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. FED'in eylül ayında alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

