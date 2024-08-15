FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) eylül ayı faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi devam ediyor. FED'in eylül ayında faiz indirimi ihtimallerinin artmasıyla birlikte, piyasalar yeniden toparlanma etkisine girdi. Ekonomistler, FED'in eylül ayında alacağı faiz kararıyla ilgili beklentilerini açıkladı. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı faiz kararı toplantısı için geri sayım sürmeye devam ediyor. FED, temmuz ayında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. FED'in eylül ayında alacağı faiz kararı merakla bekleniyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı) - 1

FED EYLÜL'DE FAİZİ İNDİRİR Mİ?

31 Temmuz’da gerçekleşen son toplantıda Başkanı Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemli olduğunu, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini ifade ederek eylül toplantısında faiz indirimlerine başlayacaklarının sinyalini verdi.

Son FOMC toplantısı sonrasında beklentinin çok altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında ise resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Piyasa, resesyon endişesinin etkisiyle Fed’den 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz indirimi beklemeye başladı.

FedWatch’a göre eylül toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenen Fed’in kasım ve aralık toplantılarında da 25’er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi fiyatlanıyor.

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