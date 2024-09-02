FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararının eylül ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.
FED EYLÜL'DE FAİZİ İNDİRİR Mİ?
31 Temmuz’da gerçekleşen son toplantıda Fed Başkanı Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemli olduğunu, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini ifade ederek eylül toplantısında faiz indirimlerine başlayacaklarının sinyalini verdi.
Son FOMC toplantısı sonrasında beklentinin çok altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında ise resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Piyasa, resesyon endişesinin etkisiyle Fed’den 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz indirimi beklemeye başladı.
FedWatch’a göre eylül toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenen Fed’in kasım ve aralık toplantılarında da 25’er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi fiyatlanıyor.
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