FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını doğrudan etkileyen FED faiz kararının eylül ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

