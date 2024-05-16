FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları için büyük önem arz eden FED faiz kararının haziran ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. FED, mayıs ayında politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı faiz kararı için tarih araştırmaları başladı. Küresel piyasalarda yatırımları bulunan binlerce yatırımcı, FED'in faizi ne zaman indirmeye başlayacağını merak ediyor. FED'in faizi indirmeye başlamasıyla birlikte piyasalara olumlu sinyaller verilecek. Peki, haziran ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 12 Haziran 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED haziran ayı PPK faiz kararı) - 1

ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Enflasyon ve perakende satış verilerinin ardından 'in faiz indirimlerine eylül ayında başlayabileceğine dair beklentilerin artmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

'de 15 Mayıs açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında artarken, yıllık bazda yüzde 3,4 ile beklentilere paralel yükseldi. TÜFE, mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artmıştı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 ile beklentilere paralel artış kaydetti. Çekirdek enflasyon martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 olmuştu.

Analistler, tüketici fiyatlarının nisanda beklenenden az artmasının enflasyonun ikinci çeyreğin başında yavaşlama eğilimine devam ettiğini gösterdiğini ve eylül ayı için faiz indirimi beklentilerini artırdığını belirtti.

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