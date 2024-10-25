FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı)

Kasım ayı FED faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Ekim ayında faizde 50 baz puan indirime giden FED'in kasım ayı faiz kararı, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

