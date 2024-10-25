FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) kasım ayı faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının, kasım ayında ne yönde olacağıyla ilgili analistlerin yorumları takip ediliyor. FED geçtiğimiz ay politika faizinde 50 baz puan indirime gitmişti. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı FED faiz kararı için piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Ekim ayında faizde 50 baz puan indirime giden FED'in kasım ayı faiz kararı, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kasım ayı faiz kararı açıklanacak.
FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, aralık ayında da faiz indirimi yapılacağına yönelik fiyatlamalar gerilemesine karşın güçlü kalmaya devam ediyor.
Bankanın aralıkta faiz indirimi yapacağına ilişkin tahminler yüzde 72 olarak fiyatlanıyor.
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