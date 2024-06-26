FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı)

Temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. ABD Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Yatırımcılar, temmuz ayında FED'in faiz kararını ne yönde alacağını merak ediyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

