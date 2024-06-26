FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı toplantısı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. FED faiz kararıyla birlikte, yatırımcılar borsalardaki yatırımlarını şekillendirmeye başlayacak ve piyasanın nabzına göre hareket edecek. FED, son kararıyla politika faizini art arda 7 toplantıda da değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bırakmıştı. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı)

Temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Yatırımcılar, temmuz ayında FED'in faiz kararını ne yönde alacağını merak ediyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı faiz kararı) - 1

HAZİRAN AYI KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.

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