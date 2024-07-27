FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı PPK faiz kararı)

Temmuz ayı FED faiz kararı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını etkileyen FED faiz kararının temmuz ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

