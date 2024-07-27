FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı PPK faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED Para Politikası Kurulu faiz kararı, temmuz ayı verileri öncesinde merak konusu oldu. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı PPK faiz kararı)

Temmuz ayı faiz kararı öncesinde yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para gibi yatırım araçlarını etkileyen FED faiz kararının temmuz ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Temmuz 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2024 FED temmuz ayı PPK faiz kararı) - 1

HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası, haziran ayı toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu.

üyelerinin 2024 için faiz indirim beklentisi 25 baz puana indi.

Fed yüksek enflasyonla mücadele kapsamında Mart 2022’den beri 11 kez faiz artırımına giderken, faizler 2001’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Fed, mayıs ayındaki toplantıda da faiz oranlarını değiştirmezken son aylarda enflasyonun hedefe doğru ilerleme kaydetmediğini bildirmişti.

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