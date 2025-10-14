FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2025 Ekim ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı

Ekim ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. ABD'de hükümetin kapanmasıyla birlikte FED faiz kararında indirim beklentisi sürüyor. Peki, ekim ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD Merkez Bankası’nın (FED) ekim ayı toplantısı 29 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. FOMC toplantısının ardından 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00’de kritik faiz kararı açıklanacak.



Kararın hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair açıklamalarda bulunacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyeye ulaşırken ABD-Çin arasındaki ticaret sorunlarının yeniden canlanması güvenli liman varlılara talebi artırdı.



ABD'de hükümetin yeniden açılma sürecine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, kapanmadan dolayı ekonomik verilerin açıklanmaması ABD Merkez Bankasının (FED) para politikalarında atacağı adımlara yönelik soru işareti oluşturuyor.



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasıyla pozitif seyretmeye devam ediyor.

