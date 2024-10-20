FED faiz kararı ne zaman? Bu ay faiz kararı var mı? (2024 FED kasım ayı PPK faiz kararı)

Kasım ayı FED Para Politikası Kurulu faiz kararı toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dolar, altın, borsa ve kripto paralara doğrudan etki eden FED faiz kararı için ekonomistler kasım ayında faiz indirimi beklentisini sürdürüyor. FED, eylül ayında faiz indirimine giderek aylar sonra ilk kez faiz indirmişti. Peki, kasım ayı FED faiz kararı ne zaman? Faiz beklentisi ne yönde?



KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da kasım ayı faiz kararı açıklanacak.

