FED faiz kararı ne zaman, bu ay var mı? (2023 FED kasım ayı faiz kararı)

Kasım ayı FED faiz kararı toplantısı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından sorgulanıyor. Son olarak eylül ayında banka politika faizini açıklayan FED'in, kasım ayında alacağı karar merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, bu ay var mı?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 1 Kasım 2023 tarihinde açıklanacak. Kritik faiz kararı saat 21.00'da açıklanacak.



FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE? Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.



Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.



Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.



Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti. EYLÜL AYI FAİZ KARARI



ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül toplantısında faiz oranını değiştirmedi. Banka politika faizini 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.