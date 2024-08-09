FED faiz kararı ne zaman? FED faizi ne zaman indirir? (2024 FED eylül ayı faiz kararı)

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı için piyasaların tedirgin bekleyişi başladı. Henüz faiz indirimlerine başlamayan FED, piyasaları baskılamaya devam ederken, yatırımcılar ise faiz indirimlerinin başlamasını bekliyor. Peki, eylül ayı FED faiz kararı ne zaman? FED faizi ne zaman indirir?

FED faiz kararı ne zaman? FED faizi ne zaman indirir? (2024 FED eylül ayı faiz kararı)

Eylül ayı faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının, eylül ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faizi ne zaman indirir?

FED KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FED faiz kararı ne zaman? FED faizi ne zaman indirir? (2024 FED eylül ayı faiz kararı) - 1

FED EYLÜL'DE FAİZİ İNDİRİR Mİ?

31 Temmuz’da gerçekleşen son toplantıda Başkanı Powell, faiz indirimlerinin zamanlamasının önemli olduğunu, yüksek faiz oranlarının işgücü piyasalarına ve ekonomik büyümeye zarar verdiğini ifade ederek eylül toplantısında faiz indirimlerine başlayacaklarının sinyalini verdi.

Son FOMC toplantısı sonrasında beklentinin çok altında açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi sonrasında ise resesyon endişeleri yeniden alevlendi. Piyasa, resesyon endişesinin etkisiyle Fed’den 25 baz puan yerine 50 baz puanlık faiz indirimi beklemeye başladı.

FedWatch’a göre eylül toplantısında 50 baz puan faiz indirimine gitmesi beklenen Fed’in kasım ve aralık toplantılarında da 25’er baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirmesi fiyatlanıyor.

TEMMUZ AYI KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

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