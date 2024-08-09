FED faiz kararı ne zaman? FED faizi ne zaman indirir? (2024 FED eylül ayı faiz kararı)

Eylül ayı FED faiz kararı toplantısı için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının, eylül ayında ne yönde olacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman? FED faizi ne zaman indirir?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

