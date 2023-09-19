FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 FED eylül ayı PPK faiz kararı)

ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlerken, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.



Para piyasalarında, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılsa da yılın geri kalanında nasıl adımlar atılacağına ilişkin belirsizlik devam ediyor.



Analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ilk faiz indiriminin Haziran 2024 toplantısında olabileceğinin öngörüldüğünü aktaran analistler, Fed'in 2024'te ne kadarlık bir gevşeme planladığının ise belirsiz olduğunu vurguladı. Fed'in ilk faiz indirimine gitme olasılığının en yüksek olduğu 2024'deki haziran toplantısında, yüzde 36 ihtimalle 25 baz puanlık faiz indirimi öngörülüyor.

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