FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının bu ay ne yönde olacağı merak ediliyor. Bankanın, 15 aylık faiz artışlarından sonra politika faizini sabit tutması bekleniyor. İşte ayrıntılar.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Piyasalarda dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu haftaki toplantısından çıkacak kararlara çevrilirken, Bankanın 15 ay sonra ilk kez politika faizini sabit tutması öngörülüyor.
Fed yetkililerinin son dönemde yaptığı açıklamalar ve piyasadaki fiyatlamalar, Banka'nın politika faizini yüzde 5-5,25 aralığında sabit tutabileceğini gösteriyor.
Analistlerin çoğu, Banka'nın bu haftaki toplantısında sıkılaşmanın etkilerini değerlendirmek için faiz oranını sabit tutmasının beklendiğini ancak enflasyon ve iş gücü piyasasına ilişkin görünümün belirsizliğini koruması nedeniyle gelecek faiz artışlarına kapıyı açık bırakacağını belirtiyor.
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