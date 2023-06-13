FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Analistlerin faiz beklentisi ne? (2023 FED haziran ayı PPK faiz kararı)

Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararının bu ay ne yönde olacağı merak ediliyor. Bankanın, 15 aylık faiz artışlarından sonra politika faizini sabit tutması bekleniyor. İşte ayrıntılar.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve akşam saat 21.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

