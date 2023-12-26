FED faiz kararı ne zaman yapılacak? (2024 FED ocak ayı PPK faiz kararı toplantısı)

Ocak ayı FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı, dünya piyasalarını yakından takip eden yatırımcıların merak ettiği konular arasında yer alıyor. Yılın son faiz kararında FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Şimdi gözler yeni toplantı tarihine çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman yapılacak?



2024 OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) ocak ayı faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 31 Ocak 2024 tarihinde yapılacak ve akşam saat 22.00'da kritik faiz kararı açıklanacak.

ARALIK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?



ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.



İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.



Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.



Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi. ALTIN TÜRÜ Satış Değişim % Saat