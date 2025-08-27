FED faiz kararı ne zaman? Yatırımcıların gözü 2025 FED Eylül ayı faiz kararında

FED eylül ayı faiz kararı, sadece ABD değil, küresel piyasalar açısından da kritik öneme sahip. Analistlerin büyük bölümü eylülde faiz indirimi öngörürken, yılın son toplantısında ikinci bir indirimin daha gündeme gelmesi muhtemel görünüyor.



EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 16–17 Eylül 2025 tarihlerinde toplanacak. Toplantının ardından alınan faiz kararı, 17 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de kamuoyuna duyurulacak.



Kararın ardından FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek para politikası stratejisi hakkında önemli mesajlar verecek.



FED EYLÜL AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Eylül ayı öncesinde açıklanan enflasyon, işsizlik ve büyüme verileri, piyasalarda faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.



CME FedWatch Tool verilerine göre yatırımcıların %85’ten fazlası, FED’in eylülde 25 baz puan faiz indirimi yapmasını bekliyor.



Barclays ve BNP Paribas gibi küresel finans devleri, Powell’ın son mesajlarını dikkate alarak eylül ayında faiz indirimi öngörüyor. Morgan Stanley ise yıl içinde Eylül ve Aralık ayında toplam iki indirim ihtimaline dikkat çekiyor.



Jackson Hole toplantısında Powell’ın, “Politika faizimiz hâlâ kısıtlayıcı düzeyde” sözleri piyasada indirim beklentilerini daha da artırdı.



OLASI SENARYOLAR VE PİYASALARA ETKİSİ



Faiz indirimi gerçekleşirse: Dolar endeksinde değer kaybı, altın ve gelişen ülke para birimlerinde yükseliş görülebilir. ABD borsalarında ise faiz indiriminin büyümeyi destekleyeceği beklentisiyle pozitif hava güçlenebilir.



Faizin sabit tutulması durumunda: Beklentilerin aksine karar çıkarsa, piyasada dalgalanma artabilir. Bu durumda dolar güçlenirken, riskli varlıklarda (kripto paralar gibi) satış baskısı görülebilir.