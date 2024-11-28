FED faiz kararı ne zaman? Yılın son faiz kararı açıklanacak (2024 FED aralık ayı faiz kararı)
ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı için tarih araştırmaları sürüyor. Aralık ayında 2024 yılının son faiz kararını açıklayacak olan FED PPK kararı öncesinde, dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcılarının tedirgin bekleyişi sürüyor. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı FED faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Ekim ayında 50, kasım ayında da faizi 25 baz puan faiz indiren FED, toplamda 75 baz puan faiz indirimine gitti. FED'in yıl sonu faiz kararı ise yatırımcıların ilgi odağına yerleşti. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman?
YILIN SON FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.
ARALIK AYI FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadelesinin öngörülenden daha uzun sürebileceği endişesi tahvil piyasalarındaki alışların karşılanmasına neden olurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler zayıflamaya devam ediyor.
Buna göre, bankanın gelecek ay yüzde 52 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı, yüzde 48 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Abd
- Fed
- Faiz
- Merkez Bankası Faiz Kararı
- Merkez Bankası