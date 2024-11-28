FED faiz kararı ne zaman? Yılın son faiz kararı açıklanacak (2024 FED aralık ayı faiz kararı)

Aralık ayı FED faiz kararı öncesinde yatırımcılar, yatırımlarını güvenli limanlara çekmeye başladı. Ekim ayında 50, kasım ayında da faizi 25 baz puan faiz indiren FED, toplamda 75 baz puan faiz indirimine gitti. FED'in yıl sonu faiz kararı ise yatırımcıların ilgi odağına yerleşti. Peki, aralık ayı FED faiz kararı ne zaman?



YILIN SON FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.

