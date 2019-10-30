Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi! Fed, faizlerde 25 baz puanlık indirim yapıldığını açıkladı.



Faiz kararının küresel gelişmeler ve düşük faiz oranları sonucunda alındığı, politika faizi oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına çekildiği kaydedildi.



Fed, 31 Temmuz ve 18 Eylül tarihlerinde, politika faiz oranını 25'er baz puan indirme kararı almıştı. Son kararla Fed bu yıl 3 defa faiz indirmiş oldu.

Fed aşkın rezervler üzerindeki faizi de %1.80'den %1.55'e düşürdü.

Ekim toplantısının karar metninde belirsizliklerin varlığını koruduğu belirtilirken, uygun faiz partikasının değerlendirileceği ifade edildi.



İşgücü piyasası ve istihdam artışının güçlü olduğu ifade edilen açıklamda ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda arttığına ve tüketimin güçlü olduğuna dikkat çekildi. Yatırım ve ihracatın zayıf kaldığının altı çizildi.



Piyasa bazlı enflasyon telafisi göstergelerinin düşük kalmaya devam ederken anket bazlı enflasyon beklentilerinin çok az değiştiği belirtilen metinde, Fed'in faiz patikası için verilerin etkilerini izlemeye devam edeceği ifade edildi.