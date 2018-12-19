Son dakika haberi! Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) aralık toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.



İki günlük toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 10 FOMC üyesi, politika faizini 25 baz puan artırma kararını oy birliğiyle aldı.



Fed'in bu yılki dördüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçen kararla, bankanın politika faizi yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltilmiş oldu.



Ülke ekonomisinin güçlü büyümeyi ve iş gücü piyasasının sıkılaşmayı sürdürdüğü vurgulanan karar metninde, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyon açısından gerçekleşen gelişmeler ve beklentiler ışığında, federal fonlama oranını yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.



Bu arada, karar metninde, "Komite, politika faizinde bir miktar ek kademeli artırımların, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor." değerlendirmesine yer verilmesi dikkati çekti. Bu cümle, önceki karar metinlerinde “bir miktar” ibaresi yer almadan kullanılmıştı.



2019 YILI İÇİN FAİZ ARTIŞ BEKLENTİSİ ÜÇTEN İKİYE ÇEKİLDİ



Fed, faiz kararına ilaveten çeyreklik ekonomik projeksiyonlarını da güncelledi.



Yeni projeksiyonlara göre, Fed üyelerinin 2019 sonuna dair medyan faiz oranı tahmini yüzde 3,1’den yüzde 2,9’a indi. Bu oran, banka yetkililerinin, gelecek yıl üç yerine iki kez faiz artırmayı planladığına işaret etti.



FOMC'nin 2020 ve 2021 yıllarına yönelik medyan faiz projeksiyonları ise yüzde 3,4’ten yüzde 3,1’e çekildi. Bu oranlar, banka yetkililerinin 2020’de bir kez faiz artırdıktan sonra 2021 yılında üst faiz sınırını yüzde 3,25’te muhafaza etmeyi beklediklerini gösterdi.



Diğer taraftan, Fed'in bu yıla yönelik büyüme beklentisi aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, banka yetkilileri, Amerikan ekonomisinin 2018'de yüzde 3,1 yerine yüzde 3,0 büyümesini bekliyor.



Ayrıca, eylül ayında yüzde 2,5 olarak açıklanan 2019 büyüme beklentisi, yüzde 2,3'e çekilirken, 2020 tahmini yüzde 2'de sabit bırakıldı. Banka yetkilileri, ülke ekonomisinin 2021’de ise yüzde 1,8 büyüyeceğini öngörmeye devam etti.



FOMC'nin işsizlik oranı projeksiyonları, bu yıl sonu için yüzde 3,7 ve gelecek yıl için yüzde 3,5’te sabit bırakılırken, 2020 beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,6’ya ve 2021 tahmini yüzde 3,7’den yüzde 3,8’e çıkarıldı.



Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksine ilişkin medyan tahminler ise bu yıl için yüzde 1,9 ve 2019-2020-2021 yılları için yüzde 2 olarak belirlendi. Eylül ayında yayımlanan projeksiyonlarda, çekirdek PCE’nin bu yıl yüzde 2 ve gelecek üç sene yüzde 2,1 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörmüştü.



Piyasalar, faiz kararı ve ekonomik projeksiyonların ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısına odaklandı.



Faiz artırım kararını ve ekonomik projeksiyonları değerlendirecek Powell'ın konuşmasında yatırımcılar, Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller arayacak.

FED BAŞKANI FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz artışıyla sona eren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Ülke ekonomisinin sağlam hızda büyümeye devam ettiğini belirten Powell, "2018 finansal krizden bu yana en iyi yıldı, ekonomi, potansiyelin üzerinde büyüdü, işsizlik düştü, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştı. Ayrıca, beklentilerimiz pozitif. Bu çerçevede, kararımızın gayet sağlıklı durumdaki ülke ekonomisi için uygun olduğunu düşündük." diye konuştu.



Powell, öte yandan, eylül ayında yapılan bir önceki FOMC toplantısından bu yana bazı “ters akıntıların ortaya çıktığını” vurgulayarak, piyasalardaki volatilitenin (oynaklık) arttığını ve finansal şartların sıkılaştığını kaydetti.



Bu gelişmelerin ekonomik projeksiyonlar ve faiz beklentileri açısından göz önüne alındığını ifade eden Powell, “Bu nedenle, büyüme ve enflasyon beklentileri biraz aşağı çekildi ve daha destekleyici bir faiz politikası için faiz oranı tahminlerimizi düşürdük.” değerlendirmesini yaptı.



Powell, “Biraz daha düşük faiz patikasının ekonomiyi destekleyeceğini ve Fed’i hedeflerine yakın tutacağını.” belirtti.



"BİRAZ VOLATİLİTE EKONOMİYİ MUHTEMELEN ETKİLEMEZ”



Bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e dün yaptığı “piyasaları hisset” çağrısına yönelik sorusu üzerine, Powell, “Biz sadece bir piyasaya bakmıyoruz. Finansal koşulların geneline bakıyoruz ve ekonomi için geniş kapsamlı finansal koşullarda uzun bire süre boyunca yaşanacak esaslı değişiklikler önem taşıyor. Biraz volatilite ekonomiyi muhtemelen etkilemez.” ifadelerini kullandı.



Powell, buna karşın, piyasaları dikkatle izleyeceklerini vurgulayarak, Fed'in gelecek yıl her FOMC toplantısından sonra basın konferansı düzenleyecek olmasını "İletişim açısından büyük bir kazanım" şeklinde değerlendirdi.



"KARARLARIMIZI OBJEKTİF ŞEKİLDE VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"



Bir başka soru üzerine, siyasi değerlendirmelerin Fed’in para politikasına ilişkin tartışmalarını ya da kararlarını hiçbir şekilde etkilemediğine işaret eden Powell, “Politika kararlarımızın tüm Amerikalı aileleri ve şirketleri etkileyeceğini biliyoruz ve kararlarımızı objektif şekilde sadece en iyi verilere ve analizlere dayanarak vermeye devam edeceğiz.” dedi.



Powell, bilanço küçültme programının çok iyi kurgulandığını ve iyi gittiğini, bu konuda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediklerini kaydetti.



Fed, yılın son toplantısında, politika faizini yüzde 2-2,25 aralığından yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltme kararı almıştı. Oy birliğiyle alınan karar, Fed'in bu yılki dördüncü faiz artırımı olarak kayıtlara geçmişti.



Öte yandan, toplantının ardından yayımlanan beklentiler, bankanın gelecek yıl üç yerine iki kez faiz artırmayı planladığını ortaya koydu.



Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik işaretler, hisse senedi piyasalarında negatif fiyatlanırken, Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yüzde 2 civarında değer kaybetti.

