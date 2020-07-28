Fed, kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 28.07.2020 - 17:31

Fed, kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı

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Fed'den yapılan açıklamada, daha önce 30 Eylül'de sona ermesi planlanan kredi programlarının süresinde uzatmaya gidildiği bildirildi. 

Bu kapsamda 7 kredi programının süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada,

"3 aylık uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin Covid-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada, söz konusu kredi programlarının; piyasa işleyişini dengeleyen ve iyileştiren, hanehalkları, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını artıran kritik bir destek sağladığı kaydedildi.

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