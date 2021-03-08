Fed, Maaş Koruma Programı'nı 30 Haziran'a kadar uzattı

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen küçük işletmelere yönelik uygulamaya konulan Maaş Koruma Programı'nın süresinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Anadolu Ajansı 08.03.2021 - 18:05

Fed, Maaş Koruma Programı'nı 30 Haziran'a kadar uzattı

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Fed'den yapılan açıklamada, Maaş Koruma Programı'nın süresinde 3 aylık uzatmaya gidildiği bildirildi. 

Söz konusu program kapsamında küçük işletmelere yönelik kredi akışıyla destek sağlanacağının aktarıldığı açıklamada, programından faydalanmak için son tarihin 30 Haziran olarak belirlendiği kaydedildi. 

Açıklamada, halihazırda uygulamada olan diğer 13 kredi programının süresinin ise geçen yazdan bu yana kayda değer bir kullanım görülmediği gerekçesiyle planlandığı gibi 31 Mart'ta sona ereceği belirtildi. 

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