Fed'den enflasyon mesajı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD'de enflasyonun tırmanışa geçtiğini, ancak arz dengesizliklerinin ortadan kalkmasıyla Fed’in yüzde 2 hedefine geri döneceğini belirtti.



Başkan Powell, ABD Kongresi'ndeki konuşmasında petrol fiyatlarındaki artışa ve pandemisi kısıtlamalarının kaldırılmasıyla ABD’de harcamalarda görülen tırmanışa işaret ederek "Enflasyon son aylarda kayda değer şekilde yükseldi. Bu geçici arz etkileri ortadan kalktıkça enflasyonun uzun vadeli hedefimize geri dönmesi bekleniyor" diye konuştu.



Powell, corona virüs salgınından etkilenen ABD ekonomisinde "aralıksız iyileşme" görüldüğünü, istihdamda artışın devam ettiğini belirtti.



Fed tarafından pazartesi günü yayımlanan konuşmasında Powell fiyatlarda yaşanan artışı geçici olarak değerlendirdiğini ifade

etti.



Powell ekonomik toparlanmanın her kademe ve kesim için aynı hızda ilerlemediğini düşük gelirli çalışanların ve azınlıkların işsizlikten daha fazla etkilendiğini yineledi.

Başkan Powell, "Fed olarak toparlanma sağlanana kadar ekonomiyi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.