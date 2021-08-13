Fenerbahçe Token nasıl alınır? (Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar?)

Fenerbahçe Spor Kulübü, kripto para platformu Paribu ile 'Fenerbahçe Token' için anlaşma sağlamasının ardından büyük bir gelir elde etmişti. Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Fenerbahçe Token paritesi, bugün 14.00'te Paribu’da açılıyor' denildi. Peki Fenerbahçe Token nasıl alınır, fiyatı ne kadar?

ntv.com.tr 13.08.2021 - 15:35 | Son Güncelleme : 13.08.2021 - 15:57

Fenerbahçe Token nasıl alınır? (Fenerbahçe token (coin) fiyatı ne kadar?)

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Fenerbahçe Token'den 268,5 milyon lira gelir elde edildi

Fenerbahçe Token'den 268,5 milyon lira gelir elde edildi

Fenerbahçe'nin kripto para alanında işbirliğine gittiği Paribu ile yaptığı anlaşmanın tanıtım töreni, 9 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşmişti.

Bu törenin ardından 'Fenerbahçe Token' ön satışı başlamış ve ön satışa sunulan Fenerbahçe Token’lar 1 buçuk saat içinde tükenmişti.

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün 14.00 itibariyle Paribu’da açılacak FB/TL paritesiyle Fenerbahçe Token alım satım işlemleri başlayacaktır" denildi.

FENERBAHÇE TOKEN NASIL ALINIR?

Paribu mobil uygulamasını indirin ya da Paribu web sitesine girin.

'Üye Ol' butonuna tıklayıp gerekli bilgileri girerek üye olun.

'Ayarlar' butonundan kimlik doğrulamanızı tamamlayın.

'Cüzdan' sekmesine tıklayarak Paribu hesabınıza TL yatırın.

Satış periyotları başladığında talep oluşturabilirsiniz.

FENERBAHÇE TOKEN NE KADAR?

Seçenek 1

Satışa Sunulan Adet 20.000.000

Satış Fiyatı 15 TL

Kilit Süresi 15 Ay

Seçenek 2

Satışa Sunulan Adet 500.000

Satış Fiyatı 30 TL

FAN TOKEN NEDİR?

Fan token'in diğer adı taraftar token'dir. Bu token'ler spor kulüpleri ile taraftarları arasındaki etkileşimi güçlendirmek, taraftarlara bazı konularda söz hakkı vermek, ayrıcalık tanımak, avantajlar sağlamak amacıyla çıkarılır. Bu token'ler blokchain altyapısıyla çalışır. Token sahibi takımlar arasında dünya çapında birçok kulüp vardır.

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