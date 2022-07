Fenomenlerin merak edilen gelir karnesini açıklandı!

Mobil cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal medya platformlarının kullanımı artarken, pazarlama stratejilerinde influencer marketing’in payı artıyor. Influencer Marketing Hub’ın konuya dair yayımladığı veriler, 2021’de yaklaşık 14 milyar dolar olan influencer marketing pazarının 2022’de 16 milyar doları aşacağına işaret ediyor. Sosyal medyanın olanaklarını avantaja çevirerek satışlarını artırmak isteyen markaların %68’i 2022’deki pazarlama kampanyalarında influencer bütçelerini yükseltmeyi hedeflerken, son dönemde fenomenlerin içerik platformuna dönüşen Cemre.com infuencerların merak edilen gelir karnesini ortaya koyuyor.



Sosyal medya platformlarının yalnız iletişim değil, reklam ve tanıtım aracı olduğunu ifade eden Cemre.com kurucusu Yaşar Can yaptıkları araştırmayı değerlendirerek şunları söyledi:

“İnsanlar arasında iletişim kurmanın en etkin yollarından biri haline gelen sosyal medya, bazı kişiler için gelir kaynağı olurken, markalar için de hedef kitlelerine ulaşacakları önemli bir mecraya dönüşüyor. Fenomenler işlerini dijital kanallara taşırken, markalar da ürünlerini sosyal medya fenomenleri aracılığıyla sunuyor. Ağırlıklı olarak YouTube, Instagram, TikTok gibi platformlarda düzenli içerik paylaşan fenomenler, 2-3 sene içinde aylık 20 ila 30 bin TL arasında gelire ulaşıyor.”



FENOMENLER KAZANÇLARI INFLUENCER ADAYLARINA İLHAM OLDU



Sosyal medya kullanıcılarının içerik üreticisi olmalarında fenomenlerin kazançlarının teşvik edici bir rolü olduğunun altını çizen Yaşar Can, önde gelen sosyal medya platformlarındaki fenomenlerin gelirlerine dair şu bilgileri paylaştı:

“TikTok dünyada en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarının başında yer alıyor. Araştırmamızda görüyoruz ki bu uygulamada yaklaşık 100 bin takipçisi olan fenomenlerin canlı yayın ve sponsorlu gelirlerinin toplamı 8 bin TL’nin üzerine çıkıyor. TikTok, kullanıcılarına herhangi bir ücret ödemez ve reklam geliri paylaşma gibi bir programı sunmazken, YouTube platformunda ise durum farklı bir boyut kazanıyor.”



YOUTUBER’LAR REKLAM BAŞINA YAKLAŞIK 100 BİN TL KAZANIYOR



YouTube’da kanal sahiplerinin reklamlar aracılığıyla gelir elde edebildiğini belirten Cemre.com kurucusu Yaşar Can, “YouTube fenomenlerinin reklam gelirlerinin yaklaşık %55’i kanal sahiplerine kalıyor ve bu platformda her bin izlenme başına 2 ila 25 TL arasında ödeme gerçekleştiriliyor. Fenomenler bin takipçi ile 4 bin saat izlenmeye ulaştıkları takdirde para kazanmaya başlayabiliyor. Elbette kazanç sağlamak bununla sınırlı kalmıyor. Çünkü kanal sahipleri video içinde yer verdikleri reklamlarla video başına 100 bin TL’ye varan gelir elde edebiliyorlar. Yaklaşık 1 milyon abonesi bulunan kanallar ise aylık 15 ila 40 bin TL arasında kazanç elde ediyorlar” dedi.



100 BİN TAKİPÇİLİ INSTAGRAM FENOMENLERİ PAYLAŞIM BAŞINA BİN TL ALIYOR



Instagram’da fenomenlerinden istenen reklam sayısı artıkça, reklam bedelinin de aynı oranda yükseldiğine dikkat çeken Yaşar Can, “Instagram fenomenlerinin gelir elde etme yöntemleri, hesap sahiplerine göre farklılık gösterse de birçoğu başka sayfaların reklamlarını kendi hesapları üzerinde gerçekleştirerek, kendi ürünlerini satışa sunarak ya da işbirliği yaparak para kazanıyor. Ortalama 100 bin takipçi ile 10 ila 30 bin izlenmeye sahip Instagram fenomenleri, paylaşımları karşılığında yaklaşık bin TL ücret alıyor. 1 milyonun üzerinde takipçisi olanlar ise faturalı işbirliği yaptıkları için bu rakam 5 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar değişiklik gösteriyor” ifadelerini kullandı.



SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI GELİR HAVUZUNA DÖNÜŞTÜ



Büyük bir canlı yayın ağı olan Twitch’te oyun ağırlıklı eğlence videolarıyla kazanç elde edildiğini aktaran Yaşar Can, “Twitch yayıncıları ödemelerini ancak 100 doları geçtikleri takdirde alabilirken, Twitch'in partner kanalları da yayıncıların ekstra gelir elde etmesine kapı aralıyor” diyerek sözlerine şu şekilde son verdi:

“Sosyal medya birçok sektör ve kişi için hızla büyüyen bir gelir havuzuna dönüşürken, fenomenlerin bu mecralardan elde ettiği statü ve kazanç birçok kullanıcıya ilham oluyor. cemre.com olarak biz de içerik üreticisi olmak isteyen kişilerin hazırladıkları içerikleri yayınladıkları bir platform olarak, bu işi bir meslek haline dönüştürmelerine destek oluyoruz.”