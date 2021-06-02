Ferrero, İngiliz bisküvi üreticisi Burton's'ı satın aldı

İngiltere'deki 6 üretim tesisinde 2.000 kişiyi istihdam eden Burton's Biscuits, işletmeleri Kinder Surprise, Nutella ve Ferrero Rocher markalarının sahibi İtalyan girişimci Giovanni Ferrero tarafından kontrol edilen Belçikalı bir holding şirketi tarafından satın alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre İngiliz şirketinin, 2013'ten beri Burton's'a sahip olan yatırım fonu Ontario Teachers' Pension Plan Board tarafından yaklaşık 360 milyon sterline satıldığı belirtiliyor.

