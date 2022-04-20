Ferrero Türkiye'den Kinder açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı dün yayınladığı açıklamada, Kinder çikolata ürünleri ithalatına analiz zorunluluğu getirildiğini duyurdu.



Ferrero Türkiye tarafından Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yapıldı.



Yapılan yazılı açıklamada “Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir" denildi.

"PİYASAYA SUNULAN ÜRÜNLER GÜVENLİ"

Sürecin başlangıcından beri bakanlık ile işbirliği içerisinde olduğu belirtilen açıklamada, "İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz” sözleri kullanıldı.

SALMONELLA ŞÜPHESİ

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.



Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

SALMONELLA NEDİR?



Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.