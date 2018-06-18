Fikri ve hayali olup cesareti ve parası olmayanlara rehber: Deli misin Sen?

“Zirveye ulaşmak yıllar alır, şans için sadece küçük bir an yeterlidir...”



Hayalim var, param yok...



Fikirim var, cesaretim yok...



Ah bir fırsat verilse...



Yapan nasıl yapıyor?



Benim de aklıma gelmişti.



Bunun gibi onlarca cümle dolaşıp durur aklımızda....

Ceyhun Kuburlu, Deli misin Sen?

Türk ekonomisi son 20 yılda hızla büyürken, birçok farklı sektörde faaliyet gösteren şirketler de bu büyümenin etkisiyle sıfırdan zirveye çıktı.



Peki bu şirketler başarıyı nasıl yakaladı? Yurtdışındaki devlerin dikkatini nasıl çekti? Girişimciliğin altın kuralları neler? Başarılı bir girişimin sırrı nedir? Bir işin tutması için doğru hamleyi ne zaman yapmalı?



KİTAPTAKİ BAŞARI ÖYKÜLERİ

Altınordu Futbol Kulübü, BigChefs, Hopi, LCWaikiki, Mars Sinemaları, Mey İçki, Pegasus, Simit Sarayı, TV8 ve Yemek Sepeti’nin kurucuları bizzat anlattı, Hürriyet gazetesi Ekonomi Editörü Ceyhun Kuburlu “Deli misin sen” yazdı…

NEVZAT AYDIN İLE ARKA KOLTUK