Filinta Mustafa'nın yalısı 550 milyon TL'ye satılıyor (Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı satılık)

Boğaz'da tarihi mimarisi ile dikkat çeken yalılardan biri olan ve "Filinta Mustafa" olarak anılan Tophane Müşiri (Mareşal) Zeki Paşa Yalısı için yaptırılan şato görünümlü yalı, 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı.

Bu fiyatıtla Türkiye'nin en pahalısı olarak öne çıkan yalı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında yer alırken 23 oda, 5 salon ve 8 banyosu bulunuyor.

İstanbul Boğazı'nda Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi'nde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altında yer alan 23 oda, 5 salon ve 8 banyolu 130 yıllık Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, Sultan, II. Abdülhamid nazırlarından 'Filinta Mustafa' olarak tanınan Tophane Müşiri Zeki Paşa için yapıldı.

HEM DENİZDEEN HEM BAHÇEDEN GİRİŞİ VAR

Yalının satış fiyatı ise 550 milyon TL (Yaklaşık 100 milyon dolar) olarak belirlendi. Boğaz'ın en gözde yalısı, bu fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı, dünyanın ise en pahalı evleri arasında gösteriliyor..

FRANSIZ MİMAR VALLAURY İMZALI

19. yüzyılın ikinci yarısında birçok önemli binada imzası olan Fransız mimar Alexandre Vallaury'a yaptırılan yalıyı, Boğaz'daki diğer yalılardan ayıran en önemli özellik ise mimarisinin şato görünümünde olması. Barok üslupta olan 5 katlı 130 yıllık yalıya hem bahçeden hem de deniz tarafından girilebiliyor.

SON KALAN SAHİL SARAYLARINDAN

Kat kaloriferiyle ısıtılan 510 metrekare oturumlu yalı, 4 kat + bodrum kattan toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanına sahip. Tavan yüksekliği katlara göre değişiklik gösteren yalıda kat aralıkları 3.03 metre ile 4.78 metre arasında değişiyor. Her katta 5'i deniz manzaralı toplam 6 oda, 1 büyük orta salon (sofa) 1 banyo, 1 tuvalet, 1 mutfak bulunuyor. 4 bin 32 metrekarelik bahçesi ve 110 metrelik rıhtım boyu ile Boğaz'ın en görkemli ve son kalan sahil saraylarından biri olan asansörlü yalıda, 4 araçlık kapalı otopark da yer alıyor.

VİDEO: BOĞAZ'DA 60 YALI SATILIK

"FİLİNTA" LAKAPLI ZEKİ PAŞA KİMDİR?



'Filinta Mustafa' olarak tanınan Mustafa Zeki Paşa ya da Tophane Müşiri Zeki Paşa (1849-1914), Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in en güvendiği general ve devlet adamlarından biriydi. II. Abdülhamid döneminde 18 yıl boyunca Tophane Müşiri olarak görev yaptı.

18 yıl bu görevde kaldığı için Tophane Müşiri Zeki Paşa olarak biliniyor. II. Abdülhamid'in en çok güvendiği ve yakın çevresinde tuttuğu komutanlardan biriydi. Bu sadakatinin ödülü olarak 1899 yılında İtalyan mimar Alexandre Vallaury'ye, şu an İstanbul'un en değerli gayrimenkullerinden biri olan yalıyı yaptırdı. 1908 yılında II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine gözden düştü, görevinden alınarak önce Büyükada'ya, ardından Rodos Adasına sürüldü. Affedilerek İstanbul'a geri döndükten sonra son yıllarını Büyükada'da geçirdi ve 1914 yılında orada öldü.

4.KUŞAK TORUNU MİRAS DAVASI AÇTI

Tophane Müşiri Mustafa Zeki Paşa'nın 4'üncü kuşak torunlarından Gökhan Atasever, Zeki Paşa'nın mal varlığının tespiti için 2015 yılında dava açmıştı. Miras için hukuk mücadelesini sürdüren Atasever, 70 civarındaki diğer vasilerin kendisine ulaşması çağrısı yapmıştı.